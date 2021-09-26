المياه المعبأة على البطاقة الذكية بدءاً من اليوم

بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم بيع المياه المعدنية ضمن صالات المؤسسة السورية للتجارة عبر البطاقة الإلكترونية دون تسجيل طلب مسبق عليها.



ووفق توضيحات الوزارة تخصص لكل بطاقة جعبتا مياه قياس كبير (صندوقان) كل صندوق فيه ست عبوات سعة 1.5 ليتر للعبوة وجعبة مياه قياس صغير فيها 12عبوة سعة نصف ليتر كل أسبوعين ويمكن للمستهلك شراؤها دفعة واحدة أو كما يرغب من مجمعات المؤسسة السورية للتجارة وصالاتها ومنافذ بيعها.



ويباع صندوق العبوات الكبيرة بسعر 3150 ليرة وجعبة العبوات الصغيرة بسعر 4200 ليرة.



سانا