الملف الأمني بالسويداء نحو المعالجة، وتحركّات رسمية لحلّه
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الملف الأمني بالسويداء نحو المعالجة، وتحركّات رسمية لحلّه

تواردت أنباء، عن اتخاذ الحكومة السورية قراراً بمعالجة الملف الأمني في محافظة السويداء.

وقال موقع السويداء 24″، نقلاً عن مصادر قال إنها مقربة من اللجنة الأمنية دون أن يذكر اسمها، قولها إن “المحافظة ستشهد تحركات أمنية جديدة، خلال اليومين القادمين”، وأضافت المصادر أن “القرار الذي اتُخذ مطلع الأسبوع، يتعلق بنشر دوريات مشتركة للأجهزة الأمنية، في مناطق متفرقة، مع وجود قوة مؤازرة للجيش في الثكنات لأي طارئ وللتدخل السريع”.

وبحسب المصادر، فإن “الهدف من الانتشار، توقيف السيارات المسروقة التي لا تحمل أوراقاً قانونية، كذلك التدخل في الحوادث الأمنية ومواجهة العصابات”، وأضافت أن “هناك تعليمات بإنهاء المجموعات المدنية العاملة مع الأجهزه الأمنية وتقزيمها بشكل كبير”.

يذكر أن محافظة السويداء تشهد العديد من الحوادث والتوترات الأمنية بشكل مستمر، كذلك من استمرار عمليات الخطف بقصد الفدية، وجرائم القتل.