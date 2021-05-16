المقاومة الفلسطينية ترد على العدوان الإسرائيلي وتقصف مجدداً “تل أبيب” بعشرات الصواريخ

رداً على جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين جددت المقاومة الفلسطينية أمس قصفها بالصواريخ “تل ابيب” ومستوطناته المقامة على أراضي الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948.



وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة أطلقت من قطاع غزة عشرات الصواريخ مستهدفة للمرة الرابعة أمس“تل ابيب” المقامة على أراضي يافا ومستوطنات الاحتلال في مدينة اسدود بالأراضي المحتلة عام 1948.



وكانت وسائل إعلام العدو تحدثت في وقت سابق عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين في “تل أبيب” ما يرفع عدد قتلى المستوطنين إلى ثمانية إضافة إلى مقتل أحد قوات الاحتلال وإصابة أكثر من 120 آخرين بصواريخ المقاومة التي أطلقت من قطاع غزة.



وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السادس إلى 145 شهيداً بينهم 41 طفلاً والجرحى إلى 1100 بينهم 313 طفلاً إضافة إلى أضرار كبيرة في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع كما استشهد 17 فلسطينياً وأصيب واعتقل أكثر من ألفين خلال الأيام الماضية جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين في القدس المحتلة وباقي مدن وبلدات الضفة الغربية وفي الأراضي المحتلة عام 1948.