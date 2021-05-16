جبهات مشتعلة في عدة مناطق سورية ولا تغييرات بخرائط السيطرة
فقه الاستبداد وفشل أنظمة الإسلام السياسي
تركيا تنقل آلاف السوريين المقيمين فيها إلى مناطق سيطرتها في الداخل السوري !
روحاني: مشروع سكة الحديد مع العراق سيربط إيران بسوريا والمتوسط
ظريف في دمشق: تحوُّلات لا تلغي الثوابت
الدفاع الروسية: مقتل 338 إرهابيا واعتقال 44 آخرين في سوريا منذ نيسان
ظريف في دمشق لبحث الإنتخابات الرئاسية والملفّ الفلسطيني
مقتل امرأة وإصابة 26 آخرين بقصف من غزة على تل أبيب
إصابة خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان في هجوم صاروخي من قطاع غزة
«العرض» السعودي لدمشق: إعادة الإعمار مقابل «ضبط» العلاقات مع إيران!
من النهر إلى البحر: فلسطين تُحطّم الأسوار
إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضبط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية
الخارجية: ما يجري في القدس "عدوان وقح" يستدعي مساءلة إسرائيل
الرئيس الأسد يهنئ الرئيس بوتين بعيد النصر على النازية

المقاومة الفلسطينية ترد على العدوان الإسرائيلي وتقصف مجدداً “تل أبيب” بعشرات الصواريخ

رداً على جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين جددت المقاومة الفلسطينية أمس قصفها بالصواريخ “تل ابيب” ومستوطناته المقامة على أراضي الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة أطلقت من قطاع غزة عشرات الصواريخ مستهدفة للمرة الرابعة أمس“تل ابيب” المقامة على أراضي يافا ومستوطنات الاحتلال في مدينة اسدود بالأراضي المحتلة عام 1948.

وكانت وسائل إعلام العدو تحدثت في وقت سابق عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين في “تل أبيب” ما يرفع عدد قتلى المستوطنين إلى ثمانية إضافة إلى مقتل أحد قوات الاحتلال وإصابة أكثر من 120 آخرين بصواريخ المقاومة التي أطلقت من قطاع غزة.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السادس إلى 145 شهيداً بينهم 41 طفلاً والجرحى إلى 1100 بينهم 313 طفلاً إضافة إلى أضرار كبيرة في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع كما استشهد 17 فلسطينياً وأصيب واعتقل أكثر من ألفين خلال الأيام الماضية جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين في القدس المحتلة وباقي مدن وبلدات الضفة الغربية وفي الأراضي المحتلة عام 1948.