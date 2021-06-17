المغرب يُهنّئ العدوّ بحكومته الجديدة

هنّأ ملك المغرب محمد السادس نفتالي بينيت بتشكيله حكومة العدو الإسرائيلي الجديدة.



وأكد الملك المغربي، في برقية التهنئة، «حرص المملكة المغربية على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة لخدمة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن لكلّ شعوب المنطقة العيش جنباً إلى جنب، في أمن واستقرار ووئام».



وفي المقابل، قال بينيت للملك المغربي، في بيان، إنه «مصمم على تعزيز العلاقات الإسرائيلية المغربية في كلّ المجالات»، وأبلغه بأن «إسرائيل ترى المغرب كدولة صديقة وشريك مهم في جهود السلام والأمن في المنطقة»، وفق ما ورد في البيان.



والمغرب هو رابع دولة عربية طبّعت مع العدو الإسرائيلي خلال العام الماضي، بعد الإمارات والبحرين والسودان.



وبالتوازي مع تبادل البرقيات بين المغرب والكيان الإسرائيلي، يصل إلى المغرب، اليوم، وفد من حركة «حماس»، بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، بدعوة من «حزب العدالة والتنمية» المغربي، الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي.



ووفق ما أبلغ نائب الأمين العام لـ«العدالة والتنمية»، سليمان العمراني، وكالة «فرانس بس»، تندرج هذه الزيارة «في إطار العلاقات بين المملكة وفلسطين ومساهمة في دعم القضية الفلسطينية والتشاور وتبادل الأفكار»، وستتضمن لقاءات مع بعض الأحزاب السياسية المغربية.