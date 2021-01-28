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المركزي يجري دراسات لإصدار عملة رقمية

أكد مدير الأبحاث الاقتصادية في "مصرف سورية المركزي" غيث علي، أن المركزي في طور الدراسة وتحضير الإجراءات الخاصة بإصدار عملة رقمية، وتمنى أن تخلص الدراسات إلى نتائج إيجابية.

ونوّه علي، بالتأثيرات الإيجابية لإصدار عملة رقمية، وأشار إلى أنه لم يسبق لأي بنك مركزي أن طرح عملة رقمية.

وحول وجود نية لإطلاق فئات أكبر من 5 آلاف ليرة سورية، أكد مدير الأبحاث الاقتصادية وجود دراسات دائمة يجريها المركزي عن حجم تداول كل فئة، ومدى احتياجات السوق لفئات نقدية.

وفي 24 كانون الثاني 2021، طرح المركزي ورقة الـ5 آلاف ليرة سورية للتداول، وبيّن أنه قام بطباعتها منذ عامين، واليوم أصبح الوقت ملائماً لطرحها، لتسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليف طباعة العملة ومواجهة آثار التضخم، حسبما ذكر.

وأكد حاكم المركزي حازم قرفول، في تشرين الأول 2020، حرص المصرف على مواكبة أحدث التغيرات التقنية في مجال العملات الرقمية، وكل ما يتعلق بالسياسة النقدية، رغم الظروف الصعبة والحصار الذي تتعرض له سورية.

وعملت بعض الدول حديثاً على ابتكار نسخ رقمية من عملاتها الوطنية بإشراف البنوك المركزية مثل الصين التي أطلقت اليوان الرقمي، وهي تختلف عن العملات الرقمية المعتمدة على تقنية البلوك تشين ولا تخضع لسلطة مركزية.

 

 

 



الاقتصادي