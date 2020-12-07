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المحيسني في عفرين لإنشاء ملف “أمني” مشترك بين “النصرة” ومسلحي تركيا

المحيسني في عفرين لإنشاء ملف “أمني” مشترك بين “النصرة” ومسلحي تركيا

قام المتزعم في تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على قائمة “الإرهاب” العالمية عبد الله المحيسني، بزيارة إلى مدينة عفرين التي تحتلها تركيا في ريف حلب الشمالي بهدف إنشاء ملف مشترك بين المناطق التي تحتلها تركيا في ريف حلب و”النصرة”.

وأفادت وكالة “يوينيوز” بأن المحيسني زار مؤخراً مدينة عفرين شمال غرب حلب لإنشاء “ملف أمني” بين المناطق التي تحتلها تركيا في ريف حلب و”النصرة”.

وأضافت الوكالة أن المحيسني ناقش خلال زيارته إلى عفرين توحيد الجهد العسكري بين “الجيش الوطني” التابع للاحتلال التركي و”جبهة النصرة” في خطوط التماس مع الجيش السوري، واقترح استلام “جبهة النصرة” مواقع إلى جانب “الجيش الوطني” في خطوط التماس مع الجيش السوري.

وانتشرت قبل أيام أنباء عن اعتقال المحيسني من قبل مسلحو “الحمزات” التابع للاحتلال التركي جنوبي مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي، ليتبين فيما بعد أنه كان في زيارة إلى المدينة استمرت أسبوعين، وفقاً لما نقلته صحيفة “رأي اليوم” اللندنية.

وبرز اسم المحيسني بشكل واضح كأحد متزعمي “النصرة” خلال معارك حلب، لينتقل فيما بعد إلى إدلب.