تنسيق قوافل العودة الى سورية بين بيروت ودمشق

10-05-2024

تنسيق قوافل العودة الى سورية بين بيروت ودمشق

تجري حاليًا اتصالات بين مسؤولين لبنانيين والسلطات السورية لبحث ترتيبات عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وقد أبدت سوريا استعدادها التام للتعاون مع الحكومة اللبنانية والأجهزة الأمنية لتسهيل عملية العودة.

لكن مصادر مطلعة على القضية أوضحت لـ”البناء” أنه لا يوجد نهج موحد في لبنان للتعامل مع أزمة النزوح، وذلك بسبب الخلافات السياسية داخل الحكومة، فضلاً عن الضغوط الخارجية التي تمارس على بعض الأطراف لمنع التواصل مع الحكومة السورية وعرقلة إعادة اللاجئين إلى سوريا.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...