10-05-2024
تنسيق قوافل العودة الى سورية بين بيروت ودمشق
تجري حاليًا اتصالات بين مسؤولين لبنانيين والسلطات السورية لبحث ترتيبات عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وقد أبدت سوريا استعدادها التام للتعاون مع الحكومة اللبنانية والأجهزة الأمنية لتسهيل عملية العودة.
لكن مصادر مطلعة على القضية أوضحت لـ”البناء” أنه لا يوجد نهج موحد في لبنان للتعامل مع أزمة النزوح، وذلك بسبب الخلافات السياسية داخل الحكومة، فضلاً عن الضغوط الخارجية التي تمارس على بعض الأطراف لمنع التواصل مع الحكومة السورية وعرقلة إعادة اللاجئين إلى سوريا.
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