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المبعوث الأمريكي المعني باليمن يتوجه الخميس إلى الشرق الأوسط

أعلنت واشنطن أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، سيتوجه إلى الشرق الأوسط الخميس لإجراء محادثات مع الأطراف المعنية حول تسوية الأزمة اليمنية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن ليندركينغ سيلتقي الحكومة اليمنية وممثلي المجتمع المدني ومسؤولين حكوميين إقليميين وشركاء دوليين آخرين.

وأوضح البيان أن ليندركينغ سيبقى مركزا على ضرورة "وقف الحوثيين هجومهم على مأرب وهجماتهم المتكررة على المناطق المدنية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية".

وأوقعت المعارك التي تشهدها محافظة مأرب منذ فبراير، حينما كثف الحوثيون حملتهم للسيطرة عليها، مئات القتلى من الجانبين وتسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم، وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

 

 



المصدر: وكالات