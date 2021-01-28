اللاذقية.. انخفاض معدل كورونا 40% وعودة مشفى الحفة لعمله الطبيعي

على إيقاع استقرار الوضع الصحي وانخفاض وتيرة انتشار فيروس “كورونا”، بدأ اليوم الأربعاء مشفى الحفة الوطني بتقديم خدماته للمواطنين.



وتقرر خلال اجتماع المكتب التنفيذي بالمحافظة عودة مشفى الحفة الوطني لتقديم جميع الخدمات الطبية العامة فيه مع الاحتفاظ بقسم للعزل الطبي الخاص بالمرضى المصابين بفيروس “كورونا”.



وكان مدير صحة اللاذقية الدكتور هوازن مخلوف أكد خلال الجلسة الختامية لمجلس المحافظة من الدورة العادية الأولى أن معدل إصابات كورونا قد انخفض بنسبة 40% قياساً بما كان عليه في الأسابيع الماضية، مشيراً إلى أن الصعوبات الاساسية تتمثل بإصابة الأطباء بالفيروس وخاصة أطباء الصدرية.



وكان مشفى الحفة الوطني قد حقق المرتبة الأولى على مستوى سوريا من حيث نسبة شفاء المرضى من فيروس كورونا.



باسل يوسف