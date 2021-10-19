الكاظمي: إلقاء القبض على أحد مخطِّطي تفجير الكرادة عام 2016

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلقاء القبض على أحد مخطِّطي تفجير الكرادة في العاصمة بغداد، والذي وقع في عام 2016.



وأشار الكاظمي إلى أن القوات العراقية "نجحت في القبض على غزوان الزوبعي، بعد عملية استخبارية معقَّدة جرت خارج حدود العراق"، موضحاً أنَّ "الزوبعي، الملقَّب بأبي عبيدة بغداد، مسؤولٌ عن جريمة تفجير الكرادة وجرائم أخرى".





وتبنّى تنظيم "داعش" هجوم الكرادة الانتحاري في شهر تموز/يوليو 2016، والذي أودى بحياة أكثر من 292 شهيداً، بحسب وزارة الصحة العراقية.



وأعقبت التفجير حالةُ غضب في صفوف المواطنين، الذين اتهموا الحكومة بالتقصير، مطالبين إيّاها بتوفير الحماية للعاصمة، الأمر الذي تسبب باستقالة وزير الداخلية في حكومة حيدر العبادي حينها، محمد سالم الغبان، الذي قال إن الجهاز الأمني في حاجة إلى إصلاح.