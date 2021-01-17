القوات المسلحة العراقية: نعمل بجدٍ ومثابرةٍ لمسك الحدود مع الجانب السوري

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أن هناك جهوداً حثيثةً من القوات المسلحة لمسك الحدود مع الجانب السوري.



وقال اللواء رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع): “إن القوات الأمنية تعمل بجدٍ ومثابرةٍ وهناك متابعةٌ وتوجيهٌ من القائد العام للقوات المسلحة بضرورة مسك الحدود خاصة مع الجانب السوري”.



وأضاف، أن “القوات الأمنية تركز بعملياتها الاستباقية على مناطق شمالي شرقي سوريا كونها لا تحتوي على قوات نظامية تابعة للجيش السوري، وانما يوجد فيها العديد من المجاميع الإرهابية”.



وأشار إلى أن “عمليات التحصين والتحكيم جارية بشكل كبير مع الجارَة سوريا، لملاحقة ما تبقى من بعض العصابات الارهابية وفلولها في الأراضي العراقية، مبيناً أن هناك بضعة عناصر ارهابية متخفين ومنكسرين والعمليات الاستباقية للقوات الأمنية حققت نتائج ايجابية في مطاردتهم”.