القوات العراقية تقبض على 14 إرهابياً

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على 14 إرهابياً من تنظيم “داعش” خلال عملياتها الأمنية في مناطق مختلفة من البلاد.



وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان نقله موقع السومرية نيوز إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب وجهت ضربة كبرى لفلول إرهابيي “داعش” حيث تمكنت من إلقاء القبض على 14 إرهابياً في محافظات مختلفة من عموم البلاد بينهم متزعمون في التنظيم الإرهابي.



وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في مناطق مختلفة من البلاد.