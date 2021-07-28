الصراع على الهوية بين الدين والقومية
مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا
توتّر متجدّد بين «قسد» ودمشق: أنقرة تمهّد لعمل عسكري شمالاً
وحدات الجيش تواصل انتشارها في درعا تنفيذا لـ"اتفاق المصالحة"
المقداد : الزيارة الروسية لسوريا هامة جدا في مختلف المجالات
أزمة المياه في الحسكة تنذر بالأمراض والأوبئة
الأسد لمبعوث بوتين: سوريا تعمل بشكل حثيث ومتواصل من أجل عودة اللاجئين
المقداد:على بعض الدول الكف عن تسييس قضية عودة اللاجئين السوريين
انطلاق الاجتماع المشترك السوري الروسي حول عودة اللاجئين والمهجرين
الرئيس التونسي يجمد عمل البرلمان ويعفي رئيس الحكومة من منصبه
تعزيزات عسكرية للجيش إلى درعا لتطبيق “اتفاق المصالحة”
وصول 160 طناً من المساعدات والمستلزمات الطبية الروسية
القوات الأمريكية تدخل قافلة عسكرية كبيرة إلى سوريا وأنباء عن نيتها إنشاء قاعدة جديدة
روسيا تغير من سياستها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
اجتماع روسي-سوري بعد أيام لإعادة اللاجئين السوريين

القوات العراقية تقبض على 14 إرهابياً

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على 14 إرهابياً من تنظيم “داعش” خلال عملياتها الأمنية في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان نقله موقع السومرية نيوز إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب وجهت ضربة كبرى لفلول إرهابيي “داعش” حيث تمكنت من إلقاء القبض على 14 إرهابياً في محافظات مختلفة من عموم البلاد بينهم متزعمون في التنظيم الإرهابي.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في مناطق مختلفة من البلاد.