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القبض على مروج عملات أجنبية مزورة في اللاذقية

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على شخص يقوم بترويج العملات المزيفة وضبط بحوزته دولارات أمريكية مزورة.

وبحسب صفحة “وزارة الداخلية” على فيسبوك، فإن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية ضبط المدعو (كمال.ش) وبحوزته مبلغاً مالياً مزوراً مؤلفاً من 393 ورقة نقدية مزيفة من فئة الخمسين دولاراً أمريكياً.

وبالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بحصوله على الدولارات المزيفة من شخص متوار بقصد ترويجها.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات والأبحاث مازالت مستمرة لكشف باقي شركائه وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.