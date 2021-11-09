القبض على قاتل المغدور بسام خلال ٤٨ ساعة في اللاذقية

بتاريخ ٦-١١-٢٠٢١ أعلمت ناحية البهلولية التابعة لمديرية منطقة اللاذقية بتعرض المغدور (بسام . ر) لعدة طلقات نارية وذلك بقرية برابشبو ونقل المغدور إلى المشفى الوطني باللاذقية مفارقاً الحياة



وتمكنت ناحية البهلولية بمؤازرة دوريات المنطقة من تحديد هوية القاتل ويدعى (أحمد - س) مواليد ١٩٦٣وإلقاء القبض عليه ضمن إحدى القرى المجاورة وذلك بأقل من ٤٨ ساعة ، ومصادرة أداة الجريمة وهي بندقية حربية



وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على إطلاق النـ ـار على المغدور ضمن مكان مخصص للسمانة بنفس القرية المذكورة وذلك لوجود خلافات شخصية بينهما وسيتم تقديم المقبوض عليه للقضاء أصولاً عن طريق فرع الأمن الجنائي باللاذقية .