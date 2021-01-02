الفنانون السوريون و”كورونا” خلال 2020 .. بين الإعلان والنفي والتكذيب

ما إن بدأ فايروس كورونا انتشاره المشؤوم مع بداية 2020، وبعد أن بدأت أخبار انتشاره في سوريا وفي مجمل المنطقة العربية، حتى بدأت أخبار إصابات المشاهير العرب بالفايروس بالانتشار فمنهم من تعافى ومنهم من أودى الفيروس بحياته.



أما سوريّاً، فلم يُسجَّل العدد الكبير من الإصابات بين المشاهير مقارنة بباقي البلدان، ففي الفترة الأولى لانتشار الوباء، وتحديداً في شهر آذار أعلنت الممثلة السورية هناء نصور من البرازيل أنها أصيبت بعدوى كورونا من صديقتها هناك، وأنهما تُمضيان أيام عزل منزلي في ظروف قاسية لدرء النتائج السيئة.



وعادت الممثلة السورية “نصور” بعد فترة قصيرة لتعلن شفاءها من الفايروس، موجهة نصائح متعلقة بتجربتها، وشاكرة كل من سأل عنها ووقف معها.



كما أعلنت، في تلك الأثناء، الفنانة السورية همسة منيف، نجمة الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية The Voice، إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال وجودها في بريطانيا.



وفي شهر تموز أصيب الفنان السوري أحمد رافع بفيروس كورونا، حيث نقلت وسائل إعلام محلية أن نتيجة المسحة التي أجراها للكشف عن إصابته بفيروس كورونا، جاءت إيجابية.



ودخل “رافع” مشفى الأسد الجامعي، بعد إصابته بوعكة صحية، وظهور أعراض عليه تشبه أعراض كورونا، من ارتفاع الحرارة وضيق في التنفس، وبقي فيها إلى أن تماثل للشفاء.



وفي حادثة أثارت الجدل، أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة في آب الماضي، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلة: إن: “خمسة أطباء أكدوا لها إصابتها بالفيروس، لكنّها مؤمنة بقضاء الله وتتعامل مع الأمر على أنه “كريب” عادي، لتعود في اليوم التالي وتقول إن نتائج مسحتها كانت سلبية.



وللممثلة السورية دانا جبر حكاية أخرى مع كورونا، وذلك حين أعلنت عن إصابتها بالفيروس على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها عادت لتنفي ذلك، مشيرة إلى أن “إشاعة إصابتها التي اختلقتها عن نفسها من باب الدعابة والمزاح”.



وفي شهر كانون الأول، ذكرت مواقع فنيّة أن الفنان السوري مصطفى الخاني نقل إلى أحد مشافي العاصمة السورية بعد تدهور حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا، وظهور الأعراض عليه.



وعاد بعدها “الخاني” عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يطمئن محبيه فيه على حالته الصحية، حيث صوره من حديقة منزله وشكر أصدقاءه ومتابعيه على محبتهم ولهفتهم متمنياً أن يرد لهم هذه المحبة دائماً.



وفي آخر ما أعلن عن إصابات الفنانين السوريين، نشرت الفنانة السورية ديما بياعة مقطع فيديو عبر صفحتها في فيسبوك تحدثت فيه عن إصابتها القصيرة بفايروس كورونا وأنها تعافت منه، لكنها عانت من فقدانها لحاستي الشم والتذوق، مقترحة على متابعيها طريقة منزلية أعادت لها تعافيها.



كما أعلنت الممثلة السورية جومانا مراد إصابتها بفايروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة تحاليلها إيجابية، وقالت في تصريحات لوسائل إعلام: “للأسف جاءت نتيجة التحاليل إيجابية وأحذر كل من تعامل معي خلال الأيام القليلة الماضية وأطالبهم أن يتخذوا حذرهم”.



من جهة أخرى، لاحقت شائعات الإصابة بالفايروس عدداً من الفنانين ما دفعهم لنفي ذلك، وكان من بينهم معتصم النهار وحسام تحسين بك وابنته وسلوم حداد وبسام دكاك.