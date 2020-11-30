الفريق الكهربائي يبذل قصار جهده لتأمين الكهرباء للمواطنين في أسرع وقت
أكد مدير عام شركة كهرباء ريف دمشق م.إياد خوري العمل يومياً على ضبط حالات الاستجرار الغير مشروع والذي بسببه تزداد الأعطال كحرق الكابلات التي من الصعب تأمينها في الوقت الحالي.
- الفريق الكهربائي يبذل قصار جهده لتأمين الكهرباء للمواطنين في أسرع وقت.
- لدينا دراسة لتحسين وضع مراكز التحويل، فالمنطقة التي كانت تحتوي على 20 مركزاً أصبحت تتغذى من 5 مراكز فقط، ما أدى لزيادة الحمولة و بذلك فصل القواطع.
- نحاول زيادة عدد المراكز حسب الإمكانية وقريباً جداً ستتوفر عدادات الكهرباء للجميع.