أكد مدير عام شركة كهرباء ريف دمشق م.إياد خوري العمل يومياً على ضبط حالات الاستجرار الغير مشروع والذي بسببه تزداد الأعطال كحرق الكابلات التي من الصعب تأمينها في الوقت الحالي.



- الفريق الكهربائي يبذل قصار جهده لتأمين الكهرباء للمواطنين في أسرع وقت.



- لدينا دراسة لتحسين وضع مراكز التحويل، فالمنطقة التي كانت تحتوي على 20 مركزاً أصبحت تتغذى من 5 مراكز فقط، ما أدى لزيادة الحمولة و بذلك فصل القواطع.



- نحاول زيادة عدد المراكز حسب الإمكانية وقريباً جداً ستتوفر عدادات الكهرباء للجميع.