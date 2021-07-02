العراق يوافق على بدء التصدير عبر معبرين مع سوريا

أكد رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سوريا “محمد السواح” أنه يتم العمل على بدء التصدير عبر معبري “عرعر” و”صفوان” حيث يتم التصدير من أحدهما عبر الأراضي العراقية إلى الكويت والآخر إلى السعودية، كاشفاً عن صدور القرار الخاص ببدء العمل عبرهما عن الحكومة العراقية، قائلاً: «الآن ننتظر صدور التعليمات التنفيذية من اللجنة المسؤولة على الترانزيت في العراق».



كما أوضح في حديثه لإحدى الصحف المحلية، على التواصل المستمر للمكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين العرب مع تجار سوق الهال والجهات المعنية لحل أي معوقات تواجه حركة التصدير ومرور الشاحنات.