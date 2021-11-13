العراق.. عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول إرهابيي (داعش)

أطلقت القوات العراقية اليوم عملية أمنية واسعة في سلسلة جبال حمرين من ثمانية محاور لملاحقة فلول ارهابيي تنظيم (داعش).



وشملت العملية التي نفذتها قيادة قاطع عمليات ديالى في الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي.. المنطقة المحصورة بين طريق بغداد كركوك وطريق قرة تبة في سلسة جبال حمرين بمحافظة ديالى.



ونفذت العملية بإسناد من سلاح الجو العراقي وبناء على معلومات استخباراتية ومشاهدات يومية لتعقب خلايا (داعش) التي نفذت جرائم عديدة بحق المدنيين.



وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول إرهابيي (داعش) في مختلف المناطق العراقية وقضت وألقت القبض على أعداد كبيرة منهم.