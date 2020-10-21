العراق.. العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 50 شخص قضوا على يد “داعش”

أفادت وزارة الدفاع العراقية، بأنها عثرت على مقبرة جماعية تضم رفات 50 شخص قضوا على يد تنظيم “داعش” في محافظة كركوك، شمالي العراق.



ووفقاً لموقع “السومرية”، فإن المتحدث باسم الوزارة اللواء يحيى رسول، قال في بيان: إن “الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية وخلال عملية تفتيش وتطهير القرى والقصبات في قرى محافظة ‫كركوك، عثرت على مقبرة جماعية في إحدى القرى”.



وأضاف: “المقبرة تحتوي على رفات أكثر من 50 جثة تعود لأشخاص تم إعدامهم من قبل عصابات ‫داعش الإرهابية أثناء فترة سيطرتهم على القرية”.



من جهة ثانية، أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، عن “تأمين جزء من جزيرة تعد مأوى وطريق ناقل للإرهابيين في شمال البلاد”.



ولفت الخفاجي إلى “انطلاق عملية للجيش العراقي والقوات الخاصة، بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية، لتطهير جزيرة كنعوص شمال قضاء الشرقاط، شمالي محافظة صلاح الدين شمالي العراق”.



وتابع الخفاجي: “القوات بدأت بالجزيرة الشرقية القريبة من قرية كنعوص التي تعد مأوى للإرهابيين، واستخدمت طريقاً ناقلاً للعناصر الإرهابية، لذلك فالعملية مهمة جداً خصوصاً لتأمين جنوب الموصل مركز نينوى، وكذلك شمال محافظة صلاح الدين وباتجاه ديالى شرقي البلاد”، مشيراً إلى أن “العملية بدأت بنصب جسر وانطلاق القوات باتجاه الجزيرة، وتم تأمين الجزء الجنوبي منها”.



جدير بالذكر أن القوات العراقية تواصل عمليات التفتيش والمداهمات لضمان خلو البلاد من بقايا تنظيم “داعش”، والقضاء على فلوله خاصة عند الحدود العراقية ـ السورية، ومنعه من التسلل عبر الحدود.