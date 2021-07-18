العثور على شابة سورية مشنوقة بمنزلها في لبنان

عثر على شابة سورية تبلغ 25 عاماً من العمر مشنوقة في منزلها بمدينة جونية، شمال العاصمة اللبنانية بيروت.



وبينت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن “جثة الشابة وجدت مساء يوم السبت، وكانت مشنوقة بواسطة حجاب داخل منزلها الكائن مقابل مبنى المجلس البلدي في جونية”.



و أضافت أن “زوجها نقلها إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي وحضر على الفور عناصر من مكتب الحوادث في جونية التابع لقوى الأمن الداخلي”.



وأكدت الوكالة أن “التحقيقات بدأت لمعرفة الملابسات وتمت معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي”.



الجدير بالذكر أن الشابة من مواليد عام 1996، فيما لم تنشر أي معلومات إضافية بشأن هويتها أو تفاصيل أخرى تتعلق بحياتها اليومية.



