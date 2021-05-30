العثور على رفات 215 طفلاً في مدرسة بكندا

عثر على رفات 215 طفلاً في أرض تابعة لمدرسة داخلية سابقة في كندا، أنشأت قبل أكثر من قرن لدمج السكان الأصليين للبلاد، وفق ما أعلنت قبيلة محليّة.



وقالت قبيلة “تكيملوبس تي سكويبيمك” في بيان الخميس بحسب “يورو نيوز”: إنّ أحد الخبراء استخدم راداراً قادراً على اختراق الأرض لتأكيد وجود رفات التلامذة، الذين التحقوا بالمدرسة بالقرب من كاملوبس في بريتيش كولومبيا.



وقالت الزعيمة القبلية روزان كازيمير إنّ “بعضهم لم يتجاوز الثالثة”، واصفة الأمر بأنه “خسارة لا يمكن تصوّرها تمّ التحدّث عنها ولكن لم يتم توثيقها أبداً” من قبل مسؤولي المدرسة.



وأضافت كازيمير أنه من المتوقع نشر النتائج الأولية لهذا الكشف في تقرير الشهر المقبل. وفي هذه الأثناء تعمل القبيلة مع أطباء شرعيين ومتاحف في محاولة لكشف ملابسات ما حدث والعثور على أي سجلات لهذه الوفيات، كما أنّها تحاول التواصل مع المجتمعات التي جاء منها التلامذة في جميع أنحاء كولومبيا البريطانية وخارجها.



وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو على “تويتر” إن اكتشاف الرفات “يفطر قلبي”، مضيفاً “إنّها ذكرى مؤلمة لهذا الفصل المظلم والمشين من تاريخ بلادنا”.