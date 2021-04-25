الطلاب يعودون إلى الجامعات اليوم.. ماذا عن واقع «المواصلات»؟

يأتي قرار عودة دوام الطلاب إلى الجامعات بشكل طبيعي اليوم الأحد في الوقت الذي تشهد فيه المحافظات مشاكل نقل كبيرة جداً على صعيد قلة عدد السرافيس في الخطوط، واستغلال البعض الآخر الوضع الراهن، الأمر الذي يحد من وصول عدد كبير من الطلاب إلى كلياتهم ومعاهدهم في المواعيد المحددة للمحاضرات، وخاصة الطلاب القادمين من الأرياف إلى مراكز المدن، ناهيك عن تكبدهم لتكاليف يومية وعناء الانتظار.



تزامن ذلك مع إعلان شركة (محروقات) عن زيادة عدد كميات وطلبات المازوت، لتتجاوز الكميات الإجمالية في المحافظات 3 ملايين ليتر مازوت، ما يعني أن نسبة الزيادة وصلت إلى مليون ليتر، بالمقارنة مع مليوني ليتر كانت تزود بها المحافظات خلال الفترة الماضية قبل وصول التوريدات النفطية، ونسبة الزيادة في الكميات وصلت إلى 40 بالمئة.



و بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق شادي سكرية، أن كل الميكروباصات والباصات تحصل على مخصصاتها اليومية من مادة المازوت، والمادة لم تنقطع نهائياً لوسائط النقل.



وأشار إلى أنه لغاية تاريخه لم يصدر أي قرار بعودة التعبئة للسرافيس من مادة المازوت خلال أيام الجمع، مبيناً أن العمل مازال ضمن الآلية السابقة ويتم تعويض ذلك من خلال باصات النقل الداخلي.





الوطن