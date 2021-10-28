إصابات بصفوف المدنيين.. قصف عشوائي على بلدات سكنية شمال حلب
دير الزور.. شاب ضحية حملة مداهمة المعابر المائية من قبل “قسد” واغتيالات في صفوف الأخيرة
عصيان لإرهابيي (داعش) بسجن غويران الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد)
تصفية «المهاجرين» برعاية أنقرة: الجولاني يوسّع «إمارته»
تركيا تدخل أكبر شحنة عسكرية إلى سوريا
الرئيس الأسد يزور الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق
السيسي يؤكد موقف مصر الرافض محاولات البعض انتهاك سيادة سورية
تركيا تمدد مهمة قواتها في سوريا والعراق
الاحتلال التركي يدفع بتعزيزات عسكرية لدعم مرتزقته بريف الحسكة
نيوزويك: التدخل الأمريكي في سورية فشل وقد يتحول إلى كارثة
الاحتلال التركي ومرتزقته يكثفون اعتداءاتهم على محيط تل تمر
تصاعد التوتر في إدلب والجيش يستهدف محيط نقاط المراقبة التركية
معارك بين الإرهابيين تنتهي بخروج “الشيشاني” من جبل التركمان
رفع مرتقب لأسعار الكهرباء
"هيئة تحرير الشام" تهاجم "جند الشام" في ريفي إدلب واللاذقية

الصندوق الوطني للمعونة :بدء صرف المكافآت في اللاذقية وحماه ودمشق وريفها

أعلن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية باللاذقية بدء تسليم مكافأتين في مديرية مالية محافظة اللاذقية (اللاذقية، مال القرداحة،  مال جبلة،  مال الحفة) 

وبينت المؤسسة أن المكافأة الأولى للمقبولين في برنامج دعم المسرحين من خدمة العلم الاعتراضات والمسجلين في شهر تشرين الثاني 2020 ،والثانية هي المكافاة الأخيرة(الحادية عشر والثانيه عشر) للدفعة الحادية عشر

وذلك اعتباراً من يوم الأحد 31/10/2021

وبالتوازي فقد أعلنت مديرية مالية محافظة دمشق ومالية ريف دمشق و مالية حماه عن بدء صرف المكافأتين بنفس الموعد 