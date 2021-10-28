الصندوق الوطني للمعونة :بدء صرف المكافآت في اللاذقية وحماه ودمشق وريفها

أعلن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية باللاذقية بدء تسليم مكافأتين في مديرية مالية محافظة اللاذقية (اللاذقية، مال القرداحة، مال جبلة، مال الحفة)



وبينت المؤسسة أن المكافأة الأولى للمقبولين في برنامج دعم المسرحين من خدمة العلم الاعتراضات والمسجلين في شهر تشرين الثاني 2020 ،والثانية هي المكافاة الأخيرة(الحادية عشر والثانيه عشر) للدفعة الحادية عشر



وذلك اعتباراً من يوم الأحد 31/10/2021



وبالتوازي فقد أعلنت مديرية مالية محافظة دمشق ومالية ريف دمشق و مالية حماه عن بدء صرف المكافأتين بنفس الموعد