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الصحة تعلن شروط القبول في مدارس التمريض

أعلنت وزارة الصحة (مديرية المهن الصحية) شروط القبول في مدارس التمريض والقبالة التابعة لها للعام الدراسي 2021-2022 لحملة الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “تقديم طلبات الانتساب يبدأ اعتباراً من بداية الدوام الرسمي ليوم الأحد الـ 29 من آب الجاري ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الـ 9 من أيلول المقبل.”

و”دعت الوزارة في بيانها الراغبين بالتقدم بطلبات انتسابهم إلى مراجعة مدارس التمريض في المحافظات للاطلاع على الشروط المطلوبة.”

يذكر أن وزارة التربية أعلنت الأحد الماضي نتائج الدورة الامتحانية الثانية لطلاب الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية.