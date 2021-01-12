الشتاء يبدأ الأربعاء فاستعدوا لأسبوع من الأمطار.

قال المتنبئ الجوي مصطفى عيسى في برنامج المختار إن الحرارة الآن أعلى من معدلاتها بنحو 10 درجات مئوية، مشيراً إلى منخفض جوي.



يبدأ تأثيره من الساحل ليل الأربعاء ويمتد الخميس إلى باقي المناطق محملاً بأمطار وثلوج على ارتفاع 1600م، وتابع عيسى إن المنخفض سيستمر نحو 10 أيام وستكون غزارة الأمطار كبيرة على الساحل فيما تشهد المناطق الداخلية انقشاعات بدءاً من السبت بينما تضرب جبهة هوائية باردة قطبية المنشأ معظم المناطق يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل وقد تهطل الثلوج على ارتفاعات ال1100 م.