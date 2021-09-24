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السيسي يتحدث عن خطرالمجاعة وتفاقم ظاهرة المناخ

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خطر يواجه العديد من الدول يتطلب بذل جهد كبير للتصدي له.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76، اليوم الخميس، أن هذا الخطر له تبعات اقتصادية كبيرة على الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن خطر المجاعة بات يهدد الكثير من دول العالم خاصة في أفريقيا وهذا يتطلب إيجاد حلول سريعة وفعالة، لإنقاذ مئات الملايين من البشر غالبيتهم من النساء والأطفال.


وتابع السيسي أن هذا التهديد الوجودي يحد من قدرة الدول والحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكل مشتملاتها.

وأوضح أن قمة الأمم المتحدة تنعقد في ظروف دقيقة يعيشها العالم، تتطلب بذل الجهد للتصدي للتحديات المركبة التي يواجهها العالم، مشددا على أن تأسيس نظم غذائية مستدامة، تحقق الأمن الغذائي لمجتمعاتنا، هي مسألة تأتي على رأس أولوياتنا جميعًا، خاصة في ظل تفاقم ظاهرة المناخ، وما تسببه من ارتفاع معدلات الحرارة، وندرة في المياه، وتدهور جودة التربة وتصحر مساحات هائلة من الأراضي الزراعية.

 


المصدر: وسائل إعلام مصرية