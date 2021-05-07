السويداء .. سيارة إطفاء واحدة لخدمة ٤٥ قرية

أكثر من ٤٥ قرية تابعة لمنطقتي صلخد والقريا بريف السويداء ، تُخّدم بسيارة إطفاء واحدة، الأمر الذي بات يُشكل عائقاً أمام زمرة الإطفاء التي لا يتجاوز عدد عناصرها “٦” عناصر في تغطية كامل هذه المساحة في حال نشوب أكثر من حريق – لا سمح الله – ولاسيما أن فصل الصيف بدأ بشكلٍ فعلي.



أهالي منطقة صلخد وخوفاً من الوقوع بالمحظور طالبوا وزارة الإدارة المحلية والبيئة بضرورة رفد مجلس مدينة صلخد، لكون وحدة الإطفاء هذه تتبع له، بسيارة إطفاء إضافية أخرى داعمة للسيارة الموجودة لدى مجلس المدينة ، على أن يكون مقر السيارة الداعمة بلدة القريا، لتغطية القرى التابعة لها، وبهدف تخفيف الضغط أيضاً عن وحدة إطفاء صلخد والتي ضمن تجهيزاتها المتواضعة لا يمكنها القيام بعملها على أكمل وجه.



بدوره قال رئيس مجلس مدينة صلخد زهير السعدي: لدى المجلس سيارة إطفاء واحدة وهذه السيارة يتناوب عليها ٦ عناصر إطفاء و٦ سائقين علماً أن المناوبة تضم إطفائياً واحداً وسائقاً واحداً، مطلوب منهما في حال نشوب حرائق في عدة مناطق- لا قدر الله – إطفاؤها جميعها.



لافتاً إلى أن هذه السيارة مطلوب منها تغطية ٤٥ قرية في كل من منطقتي صلخد والقريا، لذلك ولقيام الوحدة بعملها على أكمل وجه بات من الضروري إجراء صيانة مستمرة لسيارة الإطفاء الحالية، إضافة لرفد مجلس المدينة بسيارة داعمة وتوسيع الملاكات ولاسيما فيما يخص عناصر الإطفاء.