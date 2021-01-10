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السورية للطيران تفتتح خط حلب – بيروت وبالعكس

أعلنت الخطوط الجوية السورية عن تشغيل رحلة أسبوعية من حلب إلى بيروت والعكس اعتباراً من يوم الجمعة القادم.
 وأوضحت وزارة النقل على صفحتها الرسمية على ” فيس بوك”، أنه تم تشغيل رحلة جوية أسبوعية لمقطع حلب بيروت-حلب اعتباراً من يوم الجمعة الواقع في 15 -1-2021 .

وأوضحت الوزارة أن الرحلة تقلع من بيروت في الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق فجراً لتصل حلب في الساعة الواحدة وخمس دقائق من فجر يوم الجمعة، وتعاود الإقلاع من حلب في الساعة الثانية وخمس دقائق فجرا لتصل بيروت في الساعة الثالثة وخمس دقائق من فجر يوم الجمعة.

ودعت الوزارة الراغبين بالسفر إلى مراجعة مكاتب السورية للطيران لترتيب حجوزاتهم.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أعلنت عن عودة العمل إلى مطار حلب الدولي اعتباراً من تاريخ 21/12/2020، وذلك بعد توقف دام ثماني سنوات.

يشار إلى أن مطار حلب الدولي يعد أحد أهم المطارات في الجمهورية العربية السورية كونه ثاني أكبر مطار من حيث المساحة والقدرة الاستعيابية من جهة، وكون مدينة حلب العاصمة التجارية والاقتصادية لسوريا من جهة أخرى.