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السورية للطيران تعتذر من الركاب ... سبب التأخير هو الحرص على السلامة

أوضح مصدر في الخطوط الجوية السورية أن السورية للطيران تتابع حل مشكلة تأخر الحقائب على متن رحلة الكويت دمشق وقد تم إرسال 16 حقيبة للمسافرين على متن رحلة شركة أجنحة الشام يوم الأحد الماضي ليتبقى 18 حقيبة سيتم إرسالها يوم الخميس القادم

كما ننصح الركاب بضرورة التقيد بعدم اصطحاب أكثر من حقيبتين من السعة الكبيرة فقط

وان ارتفاع درجات الحرارة في الكويت هذه الأيام أدى لتخفيض عدد الحقائب وعفش الركاب في الطائرة برحلة يوم الخميس الفائت وعدم وضع كامل الحقائب بداخل الطائرة الأمر الذي سبب هذا التأخير حرصاً على السلامة والوصول الآمن كما نعتذر من الركاب ونشكرهم على سعة صدورهم وصبرهم وتعاونهم في كافة الإجراءات التي تضمن السلامة للجميع

نينار اف ام