السماح للمغتربين بتعريف أجهزتهم الخلوية على الشبكات السورية لمدة شهر

سمحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد للمغتربين القادمين إلى سورية والراغبين باستخدام الأجهزة الخلوية التي بحوزتهم على شبكات الخلوي السورية بالتعريف عنها عن طريق تعبئة استمارة طلب التفعيل لجهاز خلوي واحد لكل شخص وذلك لمدة 30 يوماً ولمرة واحدة فقط.



وأوضحت الهيئة أن الاستمارة موجودة على الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات والتقانة أو الموقع الالكتروني للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.



وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منحت أصحاب الأجهزة الخلوية العاملة على الشبكة السورية لتاريخ 18-3-2021 ولم يصرح عنها فترة سماحية لنهاية شهر حزيران القادم وفق أربع شرائح.