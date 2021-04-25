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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلن حالة الطوارئ في البلاد

صدر عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، ابتداء من الأحد 25 نيسان.

وبحسب ما جاء في صورة القرار، فإن الإعلان عن حالة الطوارئ، جاء بسبب الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وشرحت وسائل إعلام مصرية القرار، بأنه ينقل السلطة إلى القوات المسلحة والشرطة، على أن تتخذ ما يلزم من إجراءات، لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

ومن هذه الإجراءات، الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصوراً على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو إغلاقها.