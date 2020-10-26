أكثر من 170 قتيل وجريح إثر غارات سورية-روسية على مقر لمسلحي تركيا في ريف إدلب
سلطات الاحتلال تفرض إغلاق شامل على قرية مجدل شمس
قصف تركي على ريف الحسكة
ميليشيا “قسد” تختطف 50 مدنياً من قرى ريف الرقة
طائرات مجهولة تستهدف اجتماعاً لقياديي المجموعات المسلحة في ريف إدلب
الاحتلال الأمريكي يخرج 40 صهريجاً من النفط السوري إلى الأراضي العراقية
قتلى وجرحى جراء استهدافات مجهولة لحراقات النفط السوري المسروق شمالي البلاد
ميليشيا “قسد” تقتحم بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي وتختطف عدداً من أبنائها
موسكو تتهم واشنطن بتشجيع الأكراد على الانفصال عن سوريا
البحرية الروسية ترافق ناقلة النفط الإيرانية “سماح” إلى سورية
استشهاد المشرف العام على المركز الدولي لمواجهة التطرّف الشيخ محمد عدنان أفيوني
الطيران الحربي السوري-الروسي يستهدف مواقع للمسلحين في ريف إدلب
قوات الاحتلال التركي تجدد استهداف بلدة عين عيسى في ريف الرقة بالقذائف المدفعية
درعا: دعوات للتسلّح ضدّ الجيش
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة للعاملين المدنيين والعسكريين و المتقاعدين

الرئيس الفنزويلي يعلن أن علماء من بلده تمكنوا من ابتكار لقاح ضد فايروس كورونا

بالتزامن مع تفشي فايروس كورونا “كوفيد19” حول العالم، وتسارع العلماء من بعض البلدان لابتكار لقاح ضده، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن تمكن علماء فنزويليين من ابتكار دواء لعلاج الفايروس المستجد.

وغرّد مادورو على موقع “تويتر” قائلاً: “الدراسات استمرت ستة أشهر وأظهرت النتائج أن العلاج يقضي على الفايروس المسبب لكوفيد19 بشكل كامل وتام دون أي تأثير سام على الجزيئات السليمة”.

ولفت الرئيس الفنزويلي، إلى أن فنزويلا ستقوم خلال الأيام المقبلة، بتسليم نتائج العمل الذي قام به المعهد الفنزويلي للبحث العلمي إلى منظمة الصحة العالمية.

وأضاف: “عندما نحصل على موافقة المنظمة العالمية سنبدأ في البحث عن تحالفات دولية لإنتاج كميات كبيرة من هذا العلاج”، مؤكداً أن “العقار الذي يقضي على فايروس كورونا يعتمد على جزيء (دي ار تن) الذي يستخدم لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي وفايروس الورم الحليمي البشري وإيبولا”.


ووفقاً لوسائل إعلام مختلفة، فإن هناك منافسة عالمية بين عدد من الدول والشركات الطبية، لتوفير لقاح ضد فايروس كورونا، حيث لا يتعلق الأمر الرئيسي بالمشاركة، بل بالفوز لأن الرهانات المالية هائلة، لكن هناك حاجة للاحتراس من الدعاية وخيبة الأمل ومشكلات السلامة.

تجدر الإشارة إلى أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 43 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز المليون، وبالمقابل هناك أكثر من 29 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.