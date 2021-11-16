بمساندة الجيش.. أهالي (تل أحمد) بريف القامشلي يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي
تواصل عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور
اليوم انطلاق فعاليات الاجتماع السوري الروسي المشترك حول عودة اللاجئين
الأمم المتحدة تعلق على الضربات الجوية الأمريكية التي أودت بحياة مدنيين في سوريا
نائب أبو بكر البغدادي يدلي باعترافات خطيرة
محنة المفتي أحمد حسون
بالتعاون مع ميليشيا (قسد).. الاحتلال الأمريكي يوزع بذار قمح مشبوه
الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين في إطار اتفاق التسوية بدرعا
أهم العوامل التي أسهمت في إستعادة " طالبان باكستان" قوتها
روبرت فورد: أمريكا فشلت ...والأسد فاز في الحرب
مديرا مخابرات السعودية وسوريا يلتقيان في مصر
برعاية الرئيس الأسد..تكريم المتفوقين من أبناء العسكريين والشهداء
وفاة طفل في مخيم الركبان جراء نقص الغذاء والدواء
أهالي بلدة الصبحة بريف دير الزور يتظاهرون ضد ميليشيا (قسد)
"وثيقة التطبيع العربي" مع سوريا.. جدول سري وبنود على دمشق

الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي يؤكدان على الاحترام المتبادل

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع افتراضي، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى حل الخلافات بشكل بناء بين الصين والولايات المتحدة.

ونقلت قناة التلفزيون الصيني الرسمي تصريحات الرئيسين، حيث حث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على حل الخلافات بشكل بناء بين الصين والولايات المتحدة وكذلك القضايا الحساسة.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس الصيني عدم وجوب خروج العلاقات بين البلدين عن السيطرة.

وشدد الرئيس بينغ على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين باعتبارها ثلاثة مبادئ في تطوير العلاقات الصينية الأمريكية في العصر الجديد.

وبدوره، أعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في إعادة التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام الصيني، ولا تسعى إلى تعزيز التحالفات ضد الصين، ولا تنوي الدخول في صراع مع الصين.

وأكد بايدن أن حكومة الولايات المتحدة تلتزم بسياسة "صين واحدة" ولا تدعم "استقلال تايوان" وتأمل في أن "يظل السلام والاستقرار في مضيق تايوان".