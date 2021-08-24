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الرئيس التونسي يمدد تجميد عمل البرلمان حتى إشعار آخر

مدد الرئيس التونسي قيس سعيد فترة تجميد عمل البرلمان حتى إشعار آخر.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية اليوم أن سعيد “أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه وذلك حتى إشعار آخر”.

وكان سعيد أصدر في الـ 25 من الشهر الماضي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً ورفع الحصانة عن النواب وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة.

وجاءت قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة حمل فيها المتظاهرون حركة “النهضة” الإخوانية المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في البلاد والفشل في مواجهة تفشى وباء كورونا ونددوا بممارساتها.