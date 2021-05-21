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الرئيس الأسد يستقبل وفداً يضم عدداً من قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية

الرئيس الأسد يستقبل وفداً يضم عدداً من قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية

استقبل الرئيس الأسد، عدداً من قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس.

وبحسب رئاسة الجمهورية السورية، تمحور الحديث حول آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والاعتداءات “الإسرائيلية” المستمرة على الشعب الفلسطيني وممارسات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في القدس بهدف تغيير طابع ووضع المدينة.

وأكدّ الرئيس الأسد خلال اللقاء أنّ الكيان الإسرائيلي لا يفهم لغة السلام ولا الحوار فوجوده في هذه المنطقة مبنيٌّ على إرهاب شعوبها والتعدي على حقوقها، مجدّداً موقف سوريا الثابت من كون القضية الفلسطينية هي قضيتها المركزية، واستمرار دعمها لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة من أجل الدفاع عن نفسه واستعادة حقوقه.

بدورهم أكد أعضاء الوفد أن صمود سوريا في حربها ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من بعض الدول الغربية ومن كيان الاحتلال الإسرائيلي، أسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، منوهين بدعم سوريا المستمر للشعب الفلسطيني ومقاومته ووحدة صفّه.

وأشار أعضاء الوفد إلى أنّ الأحداث الأخيرة في فلسطين وما يرتكبه الاحتلال من مجازر وتدمير على الأراضي الفلسطينية يؤكد أن خيار المقاومة هو الأساس لاستعادة الحقوق والأراضي المغتصبة.