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الرئيس الأسد يستقبل علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني

الرئيس الأسد يستقبل علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له.


و تناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجالات التعاون الثنائي وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي، كما جرى التشاور حول عدد من المواضيع على الجانب السياسي ومنها الاجتماعات التي تعقد بصيغة مسار استانا وضرورة البناء على ما تم تحقيقه في الاجتماعات السابقة، والمواضيع المطروحة على جدول الاجتماع المقبل في مدينة سوتشي، إضافة إلى اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف، حيث تم التأكيد على ضرورة  استمرار عمل هذه اللجنة دون تدخلات خارجية وفق قواعد الإجراءات التي تم الاتفاق عليها سابقا وبآلية عمل ومنهجية واضحة تبدأ من النقاش حول المبادئ الأساسية والاتفاق عليها ثم الانتقال إلى التفاصيل.