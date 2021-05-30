الذهب مستقر اليوم في السوق السورية

استقرت أسعار الذهب اليوم في السوق السورية لتبقى محافظة على مكاسبها دون أي تغيير إذ لم يتغير سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط الذي كان قد سجله يوم الخميس الماضي والبالغ 159 ألف ليرة سورية



ووفق المؤشر اليومي لموقع بزنس 2بزنس فقد سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم سعراً قدره 159 ألف ليرة سورية ، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 136 ألف و 286 ليرة سورية .



هذا وقد سجلت لأونصة الذهبية السورية قدره 5 ملايين و 830 ألف ليرة سورية ، وفقاً لسعر الأونصة عالمياً البالغ 1903 دولاراً.



وفي الليرات الذهبية فقد سجلت الليرة الذهبية السورية سعراً قدره مليون و 312 ألف ليرة سورية ،و أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد بلغ سعرها مليون و 370 ألف ليرة سورية ، و الليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها مليون و 312 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و 172 ألف ليرة سورية.



وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 13 ألف ليرة سورية.