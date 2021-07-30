الخليل تودع الشهيد الطفل محمد العلامي

شيّعت بلدة بيت أُمّر شمالي مدينة الخليل، في الضفة الغربية، اليوم الخميس، الطفل الشهيد محمد مؤيد العلامي، الذي استشهد جرّاء إصابته برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي.



ورحل الطفل الشهيد محمد عن عمر 13 سنة، حيث تحدثت معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه وحيد والديه، وقد رزق والداه به بعد 7 أعوام من الانتظار والعديد من عمليات الزرع.



وأعلنت بلدية بيت أمر اليوم الخميس يوم حداد عام وإضراب يتم فيه تعطيل البلدية باستثناء أعمال الطوارىء، حداداً على روح الطفل الشهيد محمد العلامي.



وفي حديث للإعلام الفلسطيني قال والد الشهيد محمد "حطيت دم قلبي عليه لجبته، خطفوه من جوا قلبي"، مضيفاً " أنا اللي متت كمان مش بس محمد".



وكان الطفل محمد العلامي استشهد برصاص الاحتلال وهو في سيارة والده شمال الخليل في الضفة الغربية.



وأعلن الأطباء في المستشفى الأهلي استشهاد العلامي (11 عاما) متأثراً بإصابته الحرجة التي أصيب بها.