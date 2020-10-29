الخارجية الروسية: لا نراهن على أي من المرشحين في الانتخابات الأمريكية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تراهن على أي من المرشحين في الانتخابات الأمريكية، مشيراً إلى استعداد موسكو للعمل مع من يختاره الأمريكيون.



ووفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك” قال ريابكوف اليوم الأربعاء: “نحن لا نراهن على أي شخص، أولاً نظراً لأننا نعمل بشكل صارم وحصري لصالح أمننا، فإننا نتخذ خطوات تشهد على نهج مسؤول للغاية لضمان الأمن العالمي واستقراره وسلسلة التصريحات التي أدلى بها رئيس روسيا في الأسابيع والأشهر الأخيرة خير دليل على ذلك”.



ولفت ريابكوف إلى أن تحديد الفائز في الانتخابات الأمريكية “شأن داخلي يخص الشعب الأمريكي”.



وأضاف ريابكوف: “سنعمل مع الإدارة التي ستتولى السلطة بعد نتائج الانتخابات، وسنواصل الحوار معها بعد أن يؤدي الرئيس الأمريكي اليمين في 20 يناير من العام المقبل”.



وفي وقت سابق، قال المرشح الديمقراطي، للانتحابات الأمريكية جو بايدن، إن روسيا تحاول التأثير على الانتخابات الأمريكية المقرر عقدها في تشرين الثاني أكثر من الدول الأخرى، وتبعا لذلك فهي تمثل تهديداً رئيسياً.



من جانبها نفت روسيا مراراً الاتهامات الموجهة لها بمحاولات التأثير على الانتخابات في دول مختلفة، ووصفها المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنها “لا أساس لها على الإطلاق”.



إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، يتفوق كثيراً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإنفاق على الدعايات السياسية في التلفزيون والإذاعة.