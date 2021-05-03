تركيا تحجز مياه نهر الفرات عن محافظات دير الزور والحسكة والرقة
الحسكة بلا كهرباء منذ 4 أيام والفصائل تطالب تركيا بوقف ضخ المياه عنها
بعد الإعلان عن تأجيل المفاوضات: من المرجح أن تنتهي الأمور في القنيطرة بمصالحة
ضحايا مدنيون جراء موجة جديدة من القصف الصاروخي على مدينة عفرين شمال حلب
بأكثر من ملياري يورو.. بلغاريا والتشيك باعتا أسلحة لاستخدامها في حروب سوريا واليمن
مسلح يقتل شخصين ويصيب زوجته في ريف إدلب
الجيش يصد هجوم مسلحا على إحدى نقاطه بريف القنيطرة
الفرات.. جفاف بأوامر تركية في موسم الفيضان
الجيش يصد هجوما مسلحا على إحدى نقاطه بريف القنيطرة
“الوحدات الكردية” الإنفصالية توقع اتفاقا مع اللوبي الأمريكي في واشنطن لاستثمار النفط السوري
اشتباكات بين الجيش و"قسد"
طيران مجهول يستهدف القوات التركية على ريفي الرقة وحلب
تفخيخُ الدِّين بالسياسة والعلاج بالعلمانية والحداثة
نقل صهاريج نفط من سوريا إلى شرق الفرات
كيف سينتهي التصعيد الأقوى في القامشلي؟

الحوثيون يقصفون السعودية مجدداً

بينما يجري الحديث عن محادثات إيرانية - سعودية، لتخفيف التصعيد في المنطقة، واصل الحوثيون في اليمن قصفهم للسعودية عبر الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية.

وشهد ليل الأحد - الإثنين اعتراض وتدمير 3 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي في سماء السعودية، بحسب ما أعلن التحالف الذي تقوده المملكة في حربها على اليمن.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية.

وبعدها بساعتين، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتا باتجاه نجران، كما أكد التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلق باتجاه نجران.

وبعدها بدقائق، أكد التحالف العربي  تدمير صاروخ باليستي ثان أطلق باتجاه نجران. ولم تعلّق جماعة "الحوثي" على بيانات التحالف بشأن المسيرات والصاروخ الباليستي، إذ تصدر عادة بيانات عبر المتحدث باسمها العميد يحيى السريع، بعد كل عملية استهداف للسعودية.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن بدء مفاوضات سعودية - إيرانية منذ أسبوعين، فيما يخص الملفات المشتركة بين البلدين، ومن بينها "حرب اليمن"، حيث قيل إن السعودية طلبت من إيران الضغط على الحوثيين، لوقف الهجمات على المملكة، في مقابل دعم الرياض لمفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، التي تجري حالياً في فيينا.