الحوثيون يقصفون السعودية مجدداً

بينما يجري الحديث عن محادثات إيرانية - سعودية، لتخفيف التصعيد في المنطقة، واصل الحوثيون في اليمن قصفهم للسعودية عبر الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية.



وشهد ليل الأحد - الإثنين اعتراض وتدمير 3 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي في سماء السعودية، بحسب ما أعلن التحالف الذي تقوده المملكة في حربها على اليمن.



وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية.



وبعدها بساعتين، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتا باتجاه نجران، كما أكد التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلق باتجاه نجران.



وبعدها بدقائق، أكد التحالف العربي تدمير صاروخ باليستي ثان أطلق باتجاه نجران. ولم تعلّق جماعة "الحوثي" على بيانات التحالف بشأن المسيرات والصاروخ الباليستي، إذ تصدر عادة بيانات عبر المتحدث باسمها العميد يحيى السريع، بعد كل عملية استهداف للسعودية.



وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن بدء مفاوضات سعودية - إيرانية منذ أسبوعين، فيما يخص الملفات المشتركة بين البلدين، ومن بينها "حرب اليمن"، حيث قيل إن السعودية طلبت من إيران الضغط على الحوثيين، لوقف الهجمات على المملكة، في مقابل دعم الرياض لمفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، التي تجري حالياً في فيينا.