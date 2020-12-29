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الحليب إلى مزيد من الارتفاع.. و البيض يحلق ليضيف 400 ليرة جديدة لسعر الصحن

ارتفعت أسعار الحليب و الألبان اليوم  في دمشق  بقيم طفيفة إذ سجل كيلو الحليب 1000 ليرة سورية بزيادة 100 ليرة عن الأسبوع الماضي بينما وصل سعر كيلو اللبن على 1250 ليرة سورية.

وأما كيلو اللبنة فقد وصل سعراً وقدره 4500 ليرة سورية فيما بلغت الجبنة البلدية 5500 ليرة سورية، والجبنة الشلل نوع أول 6500 ليرة سورية للكيلو الواحد.

أما عن الجبنة الحلوم فقد وصلت إلى سعر 8000 ليرة سورية للكيلو الواحد  و بقي سعر كيلو الجبنة القشقوان عند 9000 ليرة سورية .

أما صحن البيض زنة 2 كيلو فقد ارتفع إلى  5400  ليرة سورية و أصبحت البيضة بـ250  ليرة سورية