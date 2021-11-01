انتهاء معارك جبل التركمان”.. ماذا تضمن الاتفاق؟
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف دمشق
التنظيمات الإرهابية تعتدي بقذيفة صاروخية على جورين بريف حماة
السعودية تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيها
سوريا تشعل حربا كلامية بين الصين وتركيا في مجلس الأمن
اشتباكات متقطعة وتصعيد مستمر على خطوط التماس بين تركيا وشمال سوريا
الأردن ينتج وسوريا تنقل ولبنان يشتري 3 ساعات تغذية كهربائية باليوم
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للاحتياطيين
قصف عشوائي على بلدات سكنية شمال حلب وإصابات بصفوف المدنيين
قسد تطلق النار على المدنيين في ريف دير الزور واغتيالات في صفوفها
عصيان لإرهابيي (داعش) بسجن غويران الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد)
تصفية «المهاجرين» برعاية أنقرة: الجولاني يوسّع «إمارته»
تركيا تدخل أكبر شحنة عسكرية إلى سوريا
الرئيس الأسد يزور الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق
السيسي يؤكد موقف مصر الرافض محاولات البعض انتهاك سيادة سورية

الحكومة اليمنية: مقتل وإصابة 29 مدنيا بضربة الحوثيين الصاروخية في مأرب

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مقتل وإصابة 29 مدنيا بضربة صاروخية قالت إن قوات الحوثيين وجهتها مساء الأحد إلى مديرية الجوبة في محافظة مأرب الاستراتيجية وسط قتال عنيف فيها.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان نشره فجر الاثنين عبر "تويتر": "من جديد تستهدف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التجمعات السكنية في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، وهذه المرة بصاروخين باليستيين إيراني الصنع أصابا مسجدا ودار الحديث في منطقة العمود المكتظة بالسكان والأسر النازحة من خارج المديرية".

وذكر الإرياني أن الضربة أسفرت عن "جرح واستشهاد 29 مدنيا بينهم نساء وأطفال".

وأضاف الإرياني: "هذه المجزرة المروعة تأتي بعد سلسلة من جرائم القتل الممنهج للمدنيين التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الأيام الماضية في محافظتي مأرب وتعز وراح ضحيتها الأبرياء من نساء وأطفال، والقصف المتعمد للتجمعات السكانية من منازل ومساجد ومعاهد، في ظل صمت دولي مطبق غير مفهوم ولا مبرر".

وختم بالقول: "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان، مطالبون بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية وإدانة ووقف جرائم القتل اليومي للمدنيين، وملاحقة وتقديم المسؤولين عنها من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي للمحاسبة باعتبارهم مجرمي حرب".

وسبق أن أكدت مصادر حكومية بمحافظة مأرب اليمنية مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء قصف بصاروخ باليستي أطلقته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية على قرية العمود بمديرية الجوبة جنوبي مأرب.

وتشهد محافظة مأرب معارك شرسة منذ فبراير حينما كثف الحوثيون حملتهم للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية، وخلف القتال مئات القتلى من الجانبين وتسبب بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم، حسبما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

 

 

 


المصدر: RT