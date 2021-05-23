الحسكة بلا كهرباء.. خروج آخر خط مغذي عن الخدمة بسبب العاصفة الغبارية

خرج الخط الوحيد حالياً والمغذي لمدينتي الحسكة والقامشلي بالتيار الكهربائي عن الخدمة بسبب انهيار خمسة أبراج كهربائية بريف القامشلي بفعل الرياح.



وسجلت مناطق سيطرة قوات “قسد” بمحافظة الحسكة عدد من حوادث انهيار الأبراج الكهربائية وذلك بسبب تعرضها لعمليات سرقة الزويا الحديدية لهذه الأبراج ما يؤدي إلى انهيارها.



وقال مدير عام شركة كهرباء محافظة الحسكة المهندس أنور عكلة إن الكهرباء انقطعت بشكل كامل عن مناطق محافظة الحسكة وذلك بعد خروج الخط الأخير المغذي لها، نتيجة انهيار عدد من الأبراج على الخط الوارد من محطة توليد السويدية بريف المحافظة.



وانهارت 5 أبراج كهربائية في ريف القامشلي نتيجة الرياح القوية المرافقة للعاصفة الغبارية التي تعرضت لها المنطقة عصر السبت، ما أدى لانقطاع الكهرباء عن مدينتي الحسكة والقامشلي بشكل كامل، وذلك بعد انخفاض كميات الكهرباء الواردة من سد الثورة بسبب انخفاض منسوب الفرات.



وانهارت ثلاثة أبراج على خط /66 ك. ف/ سويدية/ مالكية انهارت في منطقة تل عدس ما أدى إلى خروج الخط المذكور عن الخدمة وتسبب بانقطاع التغذية الكهربائية عن محطة تحويل المالكية ومحطة تحويل القحطانية وقسم من محطة تحويل شمال القامشلي.

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