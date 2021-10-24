الجيش يمنع رتلاً للاحتلال الأمريكي من دخول قرية بريف الحسكة
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الجيش يمنع رتلاً للاحتلال الأمريكي من دخول قرية بريف الحسكة

اعترض عناصر من الجيش العربي السوري رتل عربات عسكرية تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي حاول العبور من خلال قرية الدمخية بريف الحسكة الشمالي وأجبروه على التراجع .

وذكرت مصادر أهلية من ريف القامشلي أن عناصر من الجيش العربي السوري في قرية الدمخية بريف الحسكة الشمالي اعترضوا رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 6 عربات عسكرية حاول العبور من خلال القرية وأجبروه على التراجع ومغادرة المنطقة.

وتصدى أهالي قرى وبلدات بريف الحسكة بمؤازرة من بواسل الجيش العربي السوري للعديد من أرتال الاحتلال الأمريكي أثناء محاولتها التحرك في المنطقة بالقرب من مناطق انتشارها وقواعدها وأجبروها على المغادرة والعودة بعد رشقها بالحجارة وسط هتافات تؤكد رفضهم وجود قوات احتلال على الأراضي السورية.