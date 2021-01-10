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الجيش يلاحق”داعش” في عمق بادية حماة.. وغارات مكثفة من الحربي الروسي

جدد الطيران الحربي الروسي مساء الجمعة غاراته الجوية باتجاه منطقة الرهجان في ريف حماة الشرقي، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة في المنطقة بين الجيش السوري ومسلحي تنظيم “داعش”.

حيث أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن خلايا تابعة لتنظيم “داعش” حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش السوري، على محور بلدة الرهجان في ريف سلمية الشمالي الشرقي، شرق محافظة حماة.

وأوضحت الوكالة أن وحدات الجيش السوري رصدت محاولة التسلل وتعاملت معها على الفور بالوسائط النارية، حيث دارت اشتباكات عنيفة، بين جنود الجيش ومسلحي التنظيم، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الروسي في سماء المنطقة، حيث نفذ الأخير سلسلة غارات مستهدفاً خطوط هجوم وإمداد التنظيم الإرهابي من عمق البادية السورية.

وينشط تنظيم “داعش” بشكل متزايد في البادية السورية، الممتدة من ريفي حماة وحمص الشرقيين إلى الحدود العراقية، ومن ريفي دير الزور والرقة شمالي سوريا إلى الحدود الأردنية- السورية.

وقالت شبكة “دير الزور24” المحلية، إن وحدات من الجيش السوري، وقوات “الدفاع الوطني”، بدأت بحملة تمشيط في محيط جبل بشري بريف دير الزور الغربي، بحثًا عن خلايا تنظيم “داعش”.

وأضافت الشبكة أن مجموعة من “الدفاع الوطني” عادت من الحملة بعد انفجار ألغام تنظيم “داعش” خلال تمشيط منطقة الحمة في البادية.

وتبنى تنظيم “داعش” تنفيذ 590 هجوم في سوريا خلال عام 2020، أغلبها شرقي البلاد، وأدت إلى سقوط شهداء في صفوف الجيش العربي السوري.