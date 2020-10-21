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الجيش يشتبك مع "داعش" في سلمية

أكد مصدر عسكري أن وحدة من الجيش العربي السوري استهدفت أمس، عدد من مسلحي داعش في اشتباكات قرب قرية الرهجان في ريف سلمية الشمالي الشرقي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأوضح المصدر أن عنصرين من الوحدة المقاتلة أُصيبا بجروح، وأُسعفا إلى المشفى العسكري بحمص.

في سياق منفصل، أكدت مصادر محلية، إصابة عدد من موظفي ما يسمى "المجلس المدني" التابع لميليشيا "قسد"، بجروح بليغة في هجوم استهدفهم بريف دير الزور يوم أمس الثلاثاء.وبينت المصادر، أن مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق النار على حافلة نوع "فان" يستقلها موظفين تابعين لـ"المجلس" في شارع المقبرة وسط بلدة الحصان بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح بعضهم حالتهم حرجة، بينما لاذ المسلحون بالفرار.