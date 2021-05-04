الجيش الإيراني يعلن تصنيع طائرة مسيرة بـ"ميزات فريدة"

أعلنت القوة البرية في الجيش الإيراني ، النجاح في تصنيع طائرة مسيرة جديدة تتميز بـ"إمكانيات فريدة".



وخلال فعالية لعرض الطائرة، أشاد مساعد قائد الجيش الإيراني في الشؤون التنسيقية، الأدميرال حبیب ‌‌الله سیاري، بإنجازات قطاع التصنيع العسكري في البلاد لاسيما في مجال المسيرات.



وذكر سياري أن قسم "جهاد تحقيق الاكتفاء الذاتي" في القوة البرية نجح في تصنيع طائرة مسيرة ذات ميزات فريدة منها التحليق على ارتفاع شاهق وحمل حجم كبير من القذائف والمدى الجيد والقدرة على خوض الحرب الإلكترونية ومقاومة التشويش الإلكتروني.



وأضاف: "قسم جهاد الاكتفاء الذاتي في القوة البرية يمتلك سجلا حافلا وتجارب ممتازة في سد حاجة الجيش والقوة من الأسلحة والمعدات المصنعة محليا".



ولفت إلى أن هذا القسم نجح في تصنيع مختلف أنواع ناقلات الجنود والمدرعات والأسلحة الخفيفة ومعدات الاتصال والحرب الإلكترونية.



وفي هذا السياق أكد قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، في كلمة خلال تخريج عدد من الضباط، أن القوات المسلحة للبلاد استطاعت في ظل تشديد الحظر الغربي على البلاد خلال العامين الأخيرين إنتاج مختلف أنواع الطائرات المسيرة والزوارق والغواصات والطائرات والمضادات الجوية بالاعتماد على قدراتها وإبداعات عناصرها.



المصدر: "فارس"