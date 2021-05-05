الجمعية الفلكية السورية: جسم الصاروخ الصيني سيعبر فوق سورية فجراً

أكد رئيس الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد العصيري أن جسم الصاروخ الصيني الذي حمل مركبة الفضاء الصينية سيعبر فوق سورية عند الساعة 48ر2 فجراً وأنه قد يكون مشاهداً بالعين المجردة وسيأتي من الجهة الجنوبية الغريية باتجاه الشمالية الشرقية وأن الجمعية ستكون متابعة له بشكل كامل وستضع المتابعين بصورة كل جديد.



وكان عدد من خبراء الفضاء الدوليين حذروا من سقوط جسم صاروخ صيني “الجزء الرئيس من مركبة الإطلاق والبالغ وزنه 20 طناً” الذي حمل مركبة الفضاء الصينية على الأرض في الأيام القليلة المقبلة بعد أن تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية الجديدة مشيرين إلى أن هذا الجزء الرئيس لا يمكن توجيهه وليس له مسار للسقوط في البحر عند نقطة محددة مسبقاً.



و أشار العصيري إلى أن العالم كله يتابع لحظة بلحظة مسار جسم الصاروخ الصيني ونحن كجمعية فلكية سورية نتابع وبدقة وننقل إحداثيات الأماكن المتوقعة لسقوط الصاروخ ونلاحظ أن الهامش ما زال كبيراً ولكن هناك نقاط قريبة من سورية.



وأضاف العصيري أن خبراء الفضاء صرحوا أن الأمر في أسوأ الأحوال سيكون مثل حادث تحطم طائرة صغيرة لكنه سيمتد على خط بطول مئات الكيلومترات وهذا كاف لإحداث أضرار.