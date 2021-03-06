الثروة السمكية تحدد موعد البدء ببيع الإصبعيات المنتجة

تبدأ الهيئة العامة للثروة السمكية ببيع الإصبعيات السمكية خلال فترة أقصاها شهرين، ويأتي إنتاج الإصبعيات لهدف إعمار السدود والبحيرات بالثروة السمكية، ويتم بيع الأسماك بعد نموها على أنها أسماك نهرية.



وقال الدكتور عبد اللطيف علي مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية لتلفزيون الخبر: “قامت الهيئة ضمن خطتها المقررة لإنتاج الإصبعيات لعام 2020، بإنتاج كمية 2100000 إصبعية، وتنوعت الإصبعيات بين 1400000 إصبعية كارب بأنواعه و 700000 إصبعية مشط بأنواعه.”



وأضاف: “يأتي انتاج الإصبعيات بهدف تأمين حاجة استزراع الأسماك بالسدود والمزارع الأسرية وحاجة أصحاب المزارع المرخصة ومستثمري السدود والتجارب البحثية في الهيئة. “



وأردفَ الدكتور علي:” أنه لدعم قطاع تربية الأسماك نحتاج تأمين قوارب الصيادين ومنح قروض لشرائها وصيانتها وإنشاء معامل خاصة بأعلاف الأسماك.”



وأضاف: “نحتاج لإحداث اختصاص تربية أسماك في كليات الزراعة في الجامعات وإنشاء مزارع سمكية شاطئية وتسهيل إجراء الترخيص للمزارع السمكية البحرية وتسوية غير المرخص منها.”



يذكر أن شراء الإصبعيات السمكية يلقى رواجاَ كبيراَ بين أصحاب المزارع المرخصة ومستثمري السدود، ويبلغ سعر الكيلو غرام الواحد من الإصبعيات 3235 ل.س في حين يتراوح سعر الكيلو لسمك الكارب حوالي 8000 ليرة سورية.



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