التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف على بلدة في ريف حماة
تسوية أوضاع 3 آلاف مطلوب للجيش السوري تثير غضب المسلحين التابعين للجيش الأمريكي
إصابة عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) في هجوم للفصائل الشعبية
بِذار قمح أميركي إلى الحسكة.... هدايا واشنطن المسمومة
الرئيس الأسد يستقبل وفداً روسياً برئاسة المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين
تعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا
عدوان إسرائيلي جنوب دمشق
بمساندة الجيش.. أهالي (تل أحمد) بريف القامشلي يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي
تواصل عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور
اليوم انطلاق فعاليات الاجتماع السوري الروسي المشترك حول عودة اللاجئين
الأمم المتحدة تعلق على الضربات الجوية الأمريكية التي أودت بحياة مدنيين في سوريا
نائب أبو بكر البغدادي يدلي باعترافات خطيرة
محنة المفتي أحمد حسون
بالتعاون مع ميليشيا (قسد).. الاحتلال الأمريكي يوزع بذار قمح مشبوه
الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين في إطار اتفاق التسوية بدرعا

التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف على بلدة في ريف حماة

جددت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب اعتداءاتها على القرى والبلدات الآمنة في ريف حماة باستهدافها منازل المواطنين في قرية جورين بعدد من القذائف الصاروخية.

واستهدفت “التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف ادلب  بـ 5 قذائف صاروخية منازل المواطنين في بلدة جورين التابعة لسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب الجنوبي اعتداءاتها على القرى الآمنة في المناطق المحيطة وأسفر الكثير من هذه الاعتداءات عن ارتقاء شهداء ووقوع اصابات في صفوف المدنيين.