التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف على بلدة في ريف حماة

جددت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب اعتداءاتها على القرى والبلدات الآمنة في ريف حماة باستهدافها منازل المواطنين في قرية جورين بعدد من القذائف الصاروخية.



واستهدفت “التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف ادلب بـ 5 قذائف صاروخية منازل المواطنين في بلدة جورين التابعة لسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.



وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب الجنوبي اعتداءاتها على القرى الآمنة في المناطق المحيطة وأسفر الكثير من هذه الاعتداءات عن ارتقاء شهداء ووقوع اصابات في صفوف المدنيين.